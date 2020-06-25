«Сигнал России»: зачем США перебросят часть войск из Германии в Польшу
Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo; 5-tv.ru
США собираются перебросить значительную часть своих войск из Германии в Польшу. Об этом шла речь в ходе визита польского лидера в Вашингтон.
На пресс-конференции Анджей Дуда заявил, что это принесет мир и безопасность в Восточную Европу. Трамп в свою очередь сказал, что переброска войск заставит союзников по НАТО больше участвовать в расходах Североатлантического альянса.
«Я думаю, что это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России — это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов. К чему я клоню? Германия тратит миллиарды долларов на покупку российских энергоресурсов, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не годится. Я думаю, что это очень плохо», — сказал Трамп.
Ранее Трамп предупредил Берлин о том, что США вдвое сократит свой воинский контингент, если Германия не заплатит за размещение американских военнослужащих. Польша же планирует взять расходы на себя — при этом речь идет о миллиардах долларов. В Москве считают план по перемещению солдат США и НАТО в Польшу — как угрозу национальной безопасности. Как ранее заявляли в Кремле в ответ на эти действия будут предприниматься адекватные меры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США назвали незаконным намерение Белого дома выйти из Договора по открытому небу.
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