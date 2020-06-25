«Сигнал России»: зачем США перебросят часть войск из Германии в Польшу

Эфирная новость 58

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo; 5-tv.ru

США собираются перебросить значительную часть своих войск из Германии в Польшу. Об этом шла речь в ходе визита польского лидера в Вашингтон.

На пресс-конференции Анджей Дуда заявил, что это принесет мир и безопасность в Восточную Европу. Трамп в свою очередь сказал, что переброска войск заставит союзников по НАТО больше участвовать в расходах Североатлантического альянса.

«Я думаю, что это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России — это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов. К чему я клоню? Германия тратит миллиарды долларов на покупку российских энергоресурсов, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не годится. Я думаю, что это очень плохо», — сказал Трамп.

Ранее Трамп предупредил Берлин о том, что США вдвое сократит свой воинский контингент, если Германия не заплатит за размещение американских военнослужащих. Польша же планирует взять расходы на себя — при этом речь идет о миллиардах долларов. В Москве считают план по перемещению солдат США и НАТО в Польшу — как угрозу национальной безопасности. Как ранее заявляли в Кремле в ответ на эти действия будут предприниматься адекватные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США назвали незаконным намерение Белого дома выйти из Договора по открытому небу.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
68.84
-0.64 77.76
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:51
День Петра Солнцеворота: что можно и что нельзя делать 25 июня
7:45
Первый пассажирский поезд прибыл в Мурманск после обрушения моста
7:38
Актеров с неправильным прикусом и торчащими ушами ищут для съемок в сериале
7:32
«Готовы расстреливать людей на улицах» — депутат Рады о плане уничтожения Украины
7:26
Автопробег в честь 75-летия Победы прошел в США
7:19
«Ох, эти ножки»: фанаты оценили фигуру Нетребко в коротком комбинезончике

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-5 русских слов, которые ставят в тупик иностранных переводчиков
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок