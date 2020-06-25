Водитель Hyundai врезался в суперкар в центре Санкт-Петербурга. Момент аварии попал на кадры видеонаблюдения.

Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло в Петроградском районе Северной столицы в четверг, 25 июня, около 16.15.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении редакции, видно, как водитель английского супреркара марки McLaren пытается повернуть налево на улицу Провиантскую, не убедившись в том, что все автомобилисты дают ему возможность совершить данный маневр. Когда спортивного автомобиля уже практически завершил поворот, в крайнем правом ряду его внезапно и «нагоняет» внедорожник Hyundai Тucson. Как видно, удар пришелся в район правого крыла суперкара.

По предварительным данным, никто из участников ДТП не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области.