В Петербурге внедорожник влетел в суперкар — видео
По предварительным данным, среди участников ДТП пострадавших нет.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Водитель Hyundai врезался в суперкар в центре Санкт-Петербурга. Момент аварии попал на кадры видеонаблюдения.
Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло в Петроградском районе Северной столицы в четверг, 25 июня, около 16.15.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении редакции, видно, как водитель английского супреркара марки McLaren пытается повернуть налево на улицу Провиантскую, не убедившись в том, что все автомобилисты дают ему возможность совершить данный маневр. Когда спортивного автомобиля уже практически завершил поворот, в крайнем правом ряду его внезапно и «нагоняет» внедорожник Hyundai Тucson. Как видно, удар пришелся в район правого крыла суперкара.
По предварительным данным, никто из участников ДТП не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области.
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