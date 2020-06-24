Четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области

|
Светлана Александрова
Срочная новость 44

Две легковых машины столкнулись недалеко от Тихвина около 20:30.

Четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Четыре человека погибли в страшной аварии в Тихвинском районе Ленинградской области. Еще один находится в тяжелом состоянии, его доставили в центральную районную больницу.

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла около 20:30. На 95-м километре автодороги Паша — Часовенское — Кайвакса столкнулись две легковых машины. Одна из них вылетела в кювет и врезалась в дерево. Пострадали пять человек. Другие подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как инкассаторская машина протаранила каршеринговый автомобиль в Санкт-Петербурге в ночь на 23 июня. Аварию зафиксировали уличные камеры наблюдения.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

22:36
«Родные всегда с нами»: Сестра Фриске показала архивное фото умершей певицы
22:25
Четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области
22:18
В Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю
22:05
Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США
21:49
Адвокат Ефремова раскрыл сумму компенсации семье погибшего в ДТП
21:36
«Сила, талант и вера»: Эмир Кустурица о главном храме Вооруженных сил РФ

Сейчас читают

ТОП-4 знаков зодиака, избегающих серьезных отношений
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
В сети появились документы о спонсировании срыва голосования по Конституции в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок