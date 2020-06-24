Четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области
Две легковых машины столкнулись недалеко от Тихвина около 20:30.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Четыре человека погибли в страшной аварии в Тихвинском районе Ленинградской области. Еще один находится в тяжелом состоянии, его доставили в центральную районную больницу.
Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла около 20:30. На 95-м километре автодороги Паша — Часовенское — Кайвакса столкнулись две легковых машины. Одна из них вылетела в кювет и врезалась в дерево. Пострадали пять человек. Другие подробности происшествия выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как инкассаторская машина протаранила каршеринговый автомобиль в Санкт-Петербурге в ночь на 23 июня. Аварию зафиксировали уличные камеры наблюдения.
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