Четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области

Четыре человека погибли в страшной аварии в Тихвинском районе Ленинградской области. Еще один находится в тяжелом состоянии, его доставили в центральную районную больницу.

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла около 20:30. На 95-м километре автодороги Паша — Часовенское — Кайвакса столкнулись две легковых машины. Одна из них вылетела в кювет и врезалась в дерево. Пострадали пять человек. Другие подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как инкассаторская машина протаранила каршеринговый автомобиль в Санкт-Петербурге в ночь на 23 июня. Аварию зафиксировали уличные камеры наблюдения.