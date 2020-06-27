Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
В этом году уникальное мультимедийное шоу проходит в акватории Финского залива. Зрителей ждет множество сюрпризов от организаторов мероприятия.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Долгожданный и незабываемый праздник «Алые паруса — 2020» в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге. Грандиозное шоу, стало кульминацией Всероссийского выпускного вечера и объединило выпускников не только школ, но и вузов. «Алые паруса — 2020» проходят в телевизионном и онлайн-форматах. За сказочным мероприятием, которое переносит зрителя в волшебный мир повести Александра Грина, с замиранием сердца следят тысячи выпускников из разных уголков страны, готовящихся отправиться в «большое плавание» — во взрослую жизнь. А сейчас у них есть возможность проникнуть в чудесный и неизведанный мир красавицы Ассоль и ее возлюбленного Грея.
Зрителей «Алых парусов» ждет масса новых сюрпризов. Вот уже на протяжении 15 лет выпускников радует уникальное пиротехническое шоу, путешествия во времени, фантастический концерт с участием лучших артистов российской сцены и, конечно, сердце каждого зрителя сжимается в груди, когда по воде скользит парусник с алыми парусами. С каждым годом мероприятие приобретает все новые масштабы, и 2020-й — не исключение.
Трансляцию всего праздника можно посмотреть не только на Пятом канале, но и на сайте 5-tv.ru.
Зрителей ждет концерт самых популярных артистов отечественной сцены. Среди них — группа «Звери», Дима Билан, IOWA, Вера Брежнева, рэпер ST и многие другие. Для незабываемых номеров музыкантов с применением новейших мультимедийных технологий сконструирована специальная сцена. Грандиозная конструкция своими очертаниями напоминает корабль, бегущий по волнам. Элементы морского декора — перламутровые раковины — добавляют романтики. Завершают композицию алые паруса, венчающие самую верхнюю точку сцены.
Зрители смогут окунуться в атмосферу, созданную писателем Александром Грином. В этом году отмечается 140 лет со дня рождения создателя легендарной повести «Алые паруса», поэтому концертные номера посвящены произведениям литератора.
Бриг «Россия» впервые пройдет не по Неве, а по Финскому заливу. Это настоящий спектакль на воде: с пиратами, полетами над палубой, музыкальной и огненной феерией.
Пока сказочный парусник скользит по воде, а небо над Северной столицей озаряется красочный фейерверком, вчерашние выпускники всей страны смогут загадать желание, сохранив на всю жизнь в своих сердцах память о самом грандиозном, ярком и незабываемом празднике «Алые паруса — 2020».
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