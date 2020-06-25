«До» и «после»: Как изменились «Алые паруса» с конца ХХ века

В Петербурге завершается монтаж площадки для грандиозного фейерверка на празднике «Алые паруса». Это красочное шоу развернется в ночь с субботы на воскресенье в акватории Финского залива и станет кульминацией Всероссийского выпускного вечера для школьников и студентов.

В этом году «Алые паруса» впервые пройдут в телевизионном и онлайн-форматах. Андрей Захаров о самом современном шоу с большой историей.

Чтобы поднять этот алый парус, хватит и нескольких секунд. Все потому, что с 1979 по 91-й главным кораблем праздника выпускников был небольшой швертбот. Тогда фестиваль проходил с гораздо меньшим размахом. В акватории городка Сестрорецк под Петербургом. Силами энтузиастов из местного яхт-клуба.

«Нашли краски для ткани, замочили их, покрасили и получились алые паруса. Были белые — стали алые», — рассказывает яхтсмен сестрорецкого яхт-клуба Дмитрий Суховицкий.

Белый грот и алый стаксель. Не из современного лавсана, а простой хлопчатобумажный. Вот и весь парусный комплект швертбота «Мираж». В 90-е на нем закончится советская эпоха «Алых парусов», чтобы в этом тысячелетии праздник удивил зрителей уже совсем иным масштабом.

В этом году концертная площадка — это грандиозная конструкция, которая своими очертаниями напоминает корабль, бегущий по волнам. Элементы морского декора добавляют романтики. А завершат композицию алые паруса, которые будут венчать самую верхнюю точку сцены.

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

Взрывать танцпол на всероссийском выпускном вечере в этом году будут звезды первой величины. RASA, «Звери», Дима Билан, IOWA, Вера Брежнева и другие. Из городского праздник давно превратился в интерактивную феерию мирового уровня. Как было «до» и стало «после» лучше всех помнят советские выпускники — родители уже российских 11-классников

«Такой вот, наверное, красочности тоже не было. Все было намного строже», — говорит житель Санкт-Петербурга Елена Аргунова, выпускница 1972 года.

В этом году «Алые паруса» впервые пройдут в телевизионном формате. Фестиваль станет кульминацией всероссийского праздника выпускников школьников и студентов. Изменился и маршрут двухмачтового брига «Россия», который пройдет не по Неве, а по акватории Финского залива.

«В данной локации здесь пришлось все делать с нуля. А поскольку это новая точка, то без соответствующей разведки, без подготовки все приходится решать в режиме онлайн. Что добавляло остроты ощущений», — рассказывает руководитель проекта по организации транспортной сети для праздника «Алые паруса» Андрей Зузенко.

Один из финальных этапов подготовки к празднику могли наблюдать простые автомобилисты проезжающие по мосту Западного скоростного диаметра. Накануне там монтировали сложные конструкции из шестиметровых балок. На них будет установлена пиротехника.

Грандиозный салют и проход белоснежного брига «Россия» можно будет увидеть в эфире Пятого канала. А это значит, что и в этом раз вчерашние школьники и студенты всей страны, конечно, смогут загадать желания, провожая взглядом легендарный бриг под алыми парусами.