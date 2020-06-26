Подозреваемый в зверском убийстве пенсионерки в Петербурге попал на видео

В Петербурге полиция разыскивает подозреваемого в убийстве 75-летней пенсионерки. Трагедия произошла 23 июня в парке «Александрино» в Кировском районе Санкт-Петербурга. Неизвестный мужчина нанес удары ножом в живот пожилой женщине. Пострадавшая с многочисленными ножевыми ранениями была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Грабитель забрал ее сумочку, в которой находился кошелек с деньгами.

Женщина скончалась 25 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Разбой».

МВД РФ

На данный момент правоохранители разыскивают злоумышленника. Камеры наблюдения, установленные на улице Народного Ополчения, засняли подозреваемого.

«Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие обладают информацией, способствующей розыску или установлению личности разыскиваемого мужчины, обращайтесь в полицию по телефону „02“, „112“, 573-21-77, а также +79118398774», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания грабителей, проникших в дом солиста Uma2rman.