Появилось видео задержания иностранцев, ограбивших дом солиста Uma2rman

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Максим Чугункин
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Трое ранее судимых граждан Грузии проходят подозреваемыми по семи эпизодам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

МВД показало задержание грабителей, взломавших сейф в доме участника группы Uma2rman Владимира Кристовского. 5-tv.ru публикует видео.

На кадрах видно, как сотрудники полиции проникают в квартиру, где живут мигранты. Среди них и оказались подозреваемые серийные грабители, ранее судимые граждане Грузии. Один из них на видео признается, что вышел на свободу только в 2018 году, срок отбывал по статье 158-й часть 4-я УК РФ — «Кража в особо крупном размере».

В квартире были найдены многочисленные смартфоны, симки различных операторов, слесарные инструменты, которыми, предположительно, осуществлялся взлом, часы, драгоценности, раскладные ножи.

Мигрантов подозревают в семи ограблениях, общей суммой ущерба — более трех миллионов рублей. В загородном доме Владимира Кристовского злоумышленники вынесли ценностей на 250 тысяч. Певец записал видео, на котором показал последствия взлома.

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