Появилась карта с лучшими грибными местами в Подмосковье

Конец июня — удачное время для того, чтобы отправиться за первыми съедобными грибами. Актуальная карта с лучшими грибными местами в Подмосковье появилась на сайте комитета по туризму Московской области.

В июне в регионе уже можно встретить подберезовики, маслята, вешенки, белые грибы, сморчки и лисички.

Маслята предпочитают появляться на открытых солнечных полянах в хвойных лесах с песчаной почвой. Чаще всего их находят на севере и востоке региона, например на станциях Турист, Морозки, Икша, Некрасовская, Луговая, Лобня, пишет «Подмосковье сегодня».

Подберезовики любят лиственные и смешанные леса, в особенности с преобладанием березы. Эти грибы скрываются на западе и юге Подмосковья, например на станциях Головково, Березки, Поварово-1, Алабушево.

Комитет по туризму Московской области

Ориентиром для поиска лисичек служат смешанные леса с перепревшей листвой. Отмечается, что такие грибы растут практически во всех районах Московской области.

За белыми грибами лучше отправляться в июле в лиственные и смешанные леса с преимущественно дубами и березами.

Сообщается, что самыми лучшими грибными местами Подмосковья являются Чехов, Серпухов, Егорьевск, Домодедово, Волоколамск, Коломна, Можайск и Раменский округ.

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