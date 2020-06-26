Появилась карта с лучшими грибными местами в Подмосковье
Уже в конце июня жители Московской области могут собрать первые съедобные грибы.
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
Конец июня — удачное время для того, чтобы отправиться за первыми съедобными грибами. Актуальная карта с лучшими грибными местами в Подмосковье появилась на сайте комитета по туризму Московской области.
В июне в регионе уже можно встретить подберезовики, маслята, вешенки, белые грибы, сморчки и лисички.
Маслята предпочитают появляться на открытых солнечных полянах в хвойных лесах с песчаной почвой. Чаще всего их находят на севере и востоке региона, например на станциях Турист, Морозки, Икша, Некрасовская, Луговая, Лобня, пишет «Подмосковье сегодня».
Подберезовики любят лиственные и смешанные леса, в особенности с преобладанием березы. Эти грибы скрываются на западе и юге Подмосковья, например на станциях Головково, Березки, Поварово-1, Алабушево.
Ориентиром для поиска лисичек служат смешанные леса с перепревшей листвой. Отмечается, что такие грибы растут практически во всех районах Московской области.
За белыми грибами лучше отправляться в июле в лиственные и смешанные леса с преимущественно дубами и березами.
Сообщается, что самыми лучшими грибными местами Подмосковья являются Чехов, Серпухов, Егорьевск, Домодедово, Волоколамск, Коломна, Можайск и Раменский округ.
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