В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам в Конституцию

Запад пытается повлиять на общественное мнение и вмешивается в процесс голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом заявили в Совете Федерации.

«Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции. Для дискредитации как самих Конституционных изменений, так и процедуры Всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами», — рассказал Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По словам Андрея Климова, отслеживать внешнюю атаку будет специальная мониторинговая группа. Полученные материалы после 1 июля направят в компетентные органы. Хотя доказательств вмешательства Запада уже и сейчас более, чем достаточно.

Сенатор подчеркнул, что есть весомые свидетельства о том, что провокаторы прошли обучение на курсах при Госдепе США. Финансируют эти антиконституционные акции американские и европейские фонды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию?