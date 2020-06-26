В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам в Конституцию
Андрей Климов рассказал, что специальная мониторинговая группа будет отслеживать внешние атаки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Запад пытается повлиять на общественное мнение и вмешивается в процесс голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом заявили в Совете Федерации.
«Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции. Для дискредитации как самих Конституционных изменений, так и процедуры Всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами», — рассказал Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
По словам Андрея Климова, отслеживать внешнюю атаку будет специальная мониторинговая группа. Полученные материалы после 1 июля направят в компетентные органы. Хотя доказательств вмешательства Запада уже и сейчас более, чем достаточно.
Сенатор подчеркнул, что есть весомые свидетельства о том, что провокаторы прошли обучение на курсах при Госдепе США. Финансируют эти антиконституционные акции американские и европейские фонды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию?
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