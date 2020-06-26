Звезде «Экипажа» Акуловой сделал предложение мужчина младше ее на 17 лет

Актриса Ирина Акулова, получившая всероссийскую известность благодаря фильму «Экипаж», уже давно не снимается в кино. Несмотря на оглушительный успех в столице, она решила вернуться в свой родной город Кинешма в Ивановской области, где стала жить затворницей. Как признавалась 69-летняя Акулова, на протяжении жизни ее три раза предавали мужчины. Одного она даже застала в постели с другой женщиной. И хотя актриса перестала доверять людям, в ее жизни появился человек, который стал ей настоящей отрадой в одиночестве.

Как рассказала Акулова в передаче Андрея Малахова на канале Россия 1, она завела знакомство с мужчиной по имени Юрий, который моложе ее на семнадцать лет. Он всячески старается помогать артистке: покупает продукты, делает уборку и помогает везти хозяйство.

«Это мой друг Юра. Он мне помогает, продукты приносит. Сын у меня далеко в Москве, а этот человечек, который все время рядом», — пояснила Акулова.

По словам актрисы, мужчина уже три раза делал ей предложение, но каждый раз получал отказ. Юрий попытал счастья и в четвертый раз — в прямом эфире он попросил руки у артистки, признавшись ей в любви. Тем не менее, Акулова пока не спешит с положительным ответом.

Вместе с тем, зрители в студии заподозрили друга звезды в неискренности, пишет Teleprogramma.pro. Некоторые посчитали, что мужчине негде жить и он стремится завладеть домом Акуловой после ее смерти. Сама артистка все эти домыслы отрицает, так как, по ее признанию, уже давно составила завещание в пользу единственного сына.

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