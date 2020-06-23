Бывший муж Наргиз Закировой изменил ей во время ее беременности

Личная жизнь Наргиз Закировой при всей ее насыщенности сложилась менее удачно, чем ее эстрадная карьера. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «вМесте».

Впервые артистка влюбилась в 18-летнем возрасте. Девушка вышла замуж в надежде прожить с супругом до конца дней. Вскоре она узнала, что избранник ей изменяет. По словам Наргиз, на тот момент она находилась на седьмом месяце беременности. Тогда Закирова пообещала себе, что впредь доверится лишь тому, кого полюбит всем сердцем.

Певица долго оставалась одна. Свою вторую половину она обрела уже в Соединенных Штатах, куда эмигрировала с родителями в 25 лет. Позже Наргиз призналась, что Филипп Бальзано стал для нее единственной любовью, мужем и соратником.

Тем временем жизнь в Америке складывалась тяжело. Закировой приходилось работать сутками напролет. В тот период она начала принимать психотропные средства. После двух госпитализаций из-за них артистка отказалась от вредных препаратов. В какой-то момент певица поняла, что ей нужны перемены. И они произошли.

После участия в российском шоу «Голос» она обрела долгожданную славу. Чтобы развивать карьеру в России, Наргиз переехала сюда из США. На тот момент ей пришлось сделать выбор между сценой и браком. В результате отношения с Бальзано закончились разрывом. Сегодня 50-летняя Закирова признается, что до сих пор верит в любовь. Но не уверена, что ее вновь посетит это чувство.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Наргиз Закировой выходит замуж.