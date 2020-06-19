«Не могу поверить, что это мой брат»: сестра Игоря Крутого рассказала, за что благодарна композитору

|
Алиса Старжевская
16

Алла Крутая решила поделиться историями о своем брате.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, Instagram @igorkrutoy65

Сестра композитора Игоря Крутого Алла решила рассказать, каким она видит своего знаменитого брата в обычной жизни, за что его любит и как он повлиял на ее становление. Трогательный ролик с ее рассказом выложил сам композитор на своей странице в Instagram.

Алла поведала, что с родственником ей очень повезло, и ее брат «открыл для нее новый мир», в котором есть книги, музыка и настоящая дружба.

«Он научил меня слышать и слушать музыку. Он учился музыке, я тоже. Он поступил в музыкальное училище, я тоже», — сказала Крутая.

Женщина также отметила, что Крутой купил ей первые джинсы, первые духи и первую машину. Кроме того, она рассказала забавную историю о том, что однажды ее брат решил проверить, как она водит автомобиль. По словам женщины, из-за нервов она забыла о переключении скоростей и об остановке на светофорах и очень сильно гнала, чем вызвала негодование своего брата.

«Он сказал все возможные слова о моих водительских способностях и сказал, чтобы я больше никогда не подходила к машине. Я рыдала и, когда я практически потеряла сознание от рыданий, он спокойно сказал: «А теперь садись и поехали домой», — смеясь поведала сестра Крутого, добавив, что с тех пор она водит автомобиль и очень любит это делать.

Instagram @igorkrutoy65

Алла призналась, что о своем брате она может говорить бесконечно, так как у нее в запасе много интересных историй. Она также заявила, что обожает готовить для Крутого, когда он приезжает навестить ее.

«Я очень люблю, когда он приезжает ко мне в гости, люблю для него готовить, он очень благодарный едок: все всегда для него вкусно», — сообщила она.

Сестра именитого композитора также отметила, что для нее есть два Игоря — тот, который является ее братом, и с которым она может всегда посоветоваться, и Игорь Крутой, которого она видит на сцене.

«Не всегда могу поверить в то, что это мой брат — невероятно талантливый композитор, который, безусловно, владеет божественным даром», — восхищенно заметила женщина.

Алла заметила, что в поступках и жизни композитор является «очень красивым человеком», которым она гордится.

«Быть сестрой Игоря Крутого — очень почетно, но и ответственно», — резюмировала сестра композитора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Ольги Бузовой показала нежное видео из личного архива.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.62
0.14 78.29
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:01
Чемпионат России по футболу возобновляется
8:53
Любит или не любит? ТОП-4 знака зодиака, представителям которых постоянно разбивают сердца
8:43
«Не могу поверить, что это мой брат»: сестра Игоря Крутого рассказала, за что благодарна композитору
8:32
В Госдуме намерены усмирить коллекторов и кредиторов
8:23
Роман Жуков подаст в суд на экс-супругу из-за обвинений в изнасиловании
8:12
В России могут усилить контроль за приемными семьями

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок