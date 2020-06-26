Резидентка Comedy Woman Екатерина Варнава предстала в образе «роковой русалки», передает ФАН. Такую ассоциацию с ее новым образом подобрали ее поклонники. Телеведущая обнародовала серию снимков, на которых предстала в платье в сеточку телесного цвета.

Варнава в очередной раз показала себя настоящей модницей, ведь макраме нынче в тренде.

Instagram @kativarnava

Подборка оригинальных фото знаменитости в Instagram собрала более 130 тысяч «лайков». Подписчики высоко оценили внешний вид артистки, оставив серию восхищенных комментариев.

Как и полагается аудитории звезды юмористического направления, многие пытались блеснуть остроумием и в шутку сравнили Варнаву с русалкой, а ее одежду — с рыболовной сетью.

«О, Катюша на рыбалку собралась! Сетей навешала»;

«Ты в макраме безумной красоты»,

«Это нечто! Именно так выглядит дорогая женщина во всех хороших смыслах», — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что минкульт Украины исключил Екатерину Варнаву из «черного списка».