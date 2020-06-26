Шойгу предложил поощрить участников Парада в честь 75-летия Победы

Сергей Шойгу подвел итоги парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава Минобороны поблагодарил участников и отметил, что в торжествах были задействованы около 60 тысяч военнослужащих, почти две тысячи единиц техники, около 500 самолетов и вертолетов, а также парадные расчеты 13 зарубежных стран.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне. Прошу Генеральный штаб представить предложения по поощрению личного состава», — сказал министр обороны РФ.

Также на коллегии Минобороны обсудили подготовку к международному форуму «Армия-2020», который намечен на август и продемонстрирует новейшие образцы вооружений и техники. Сергей Шойгу сообщил, что смотр пройдет в новом формате. Впервые одновременно с форумом стартуют Армейские международные игры, а на полигоне в Алабино начнутся состязания по танковому биатлону.