Всероссийский онлайн-выпускной для школьников и студентов станет ежегодным
По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, онлайн-формат будет дополнением к традиционным торжествам.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
27 июня в День молодежи пройдет Всероссийский выпускной для школьников и студентов. Впервые — в онлайн-формате. Как рассказали сегодня на пресс-конференции, это будет целая серия мероприятий — концерты, челленджи, лекции, многочисленные мастер-классы, общение со знаменитостями и даже ярмарка вакансий.
В Минобрнауки заявили, что формат онлайн-выпускного станет ежегодным и будет дополнением к традиционным торжествам.
«Идея этого выпускного — это идея объединения всех. Я очень надеюсь, что такая традиция приживется, и мы в последующие годы точно также активно будем поздравлять не только выпускников, но будем иметь площадку, чтобы сказать спасибо их наставникам», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Праздник стартовал сегодня — на платформе проекта «Ум За Раз Ум» выпускники могут принять участие в познавательной онлайн-викторине.
Ранее 5-tv.ru публиковал лайфхаки от экспертов, рассказывающих, как сделать онлайн-выпускной запоминающимся и ярким.
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