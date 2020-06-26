Всероссийский онлайн-выпускной для школьников и студентов станет ежегодным

27 июня в День молодежи пройдет Всероссийский выпускной для школьников и студентов. Впервые — в онлайн-формате. Как рассказали сегодня на пресс-конференции, это будет целая серия мероприятий — концерты, челленджи, лекции, многочисленные мастер-классы, общение со знаменитостями и даже ярмарка вакансий.

В Минобрнауки заявили, что формат онлайн-выпускного станет ежегодным и будет дополнением к традиционным торжествам.

«Идея этого выпускного — это идея объединения всех. Я очень надеюсь, что такая традиция приживется, и мы в последующие годы точно также активно будем поздравлять не только выпускников, но будем иметь площадку, чтобы сказать спасибо их наставникам», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Праздник стартовал сегодня — на платформе проекта «Ум За Раз Ум» выпускники могут принять участие в познавательной онлайн-викторине.

Ранее 5-tv.ru публиковал лайфхаки от экспертов, рассказывающих, как сделать онлайн-выпускной запоминающимся и ярким.