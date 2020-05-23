Сделать онлайн-выпускной запоминающимся и ярким — реально! Лайфхаки от экспертов
Специалисты праздничной индустрии рассказали о том, как правильно подготовиться родителям и школьникам к самому важному празднику в жизни.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / City News Moskva
Пандемия коронавируса не подвод отменять ежегодные праздники. Тем более — школьный выпускной!
Конечно, в 2020 году он будет очень необычным — в формате онлайн-трансляции. Однако расстраиваться и плакать из-за этого точно не стоит. Эксперты уверяют: всего несколько лайфхаков позволят превратить банальное общение с друзьями и учителями посредством компьютера в настоящий праздник!
Никаких пижамных вечеринок!
Управляющий директор агентства «Звездный выпускной» Антон Сорокин в беседе с 360tv.ru настаивал: если школьники «придут» на мероприятие в повседневной одежде, то вряд ли кто-то обрадуется. Поэтому главное — не лениться, а заранее продумать наряд, прическу, а девушкам еще и макияж.
«Многие девушки себе уже успели заказать платья. Чтобы платье не пропадало, будет оригинально [его] показать. Главное — не делать пижамную вечеринку. Это все должно торжественно преподноситься», — пояснил специалист.
Серый фон никуда не годится!
В свою очередь Анастасия Васильева, глава творческого объединения «Банан ивент», напомнила молодежи и их родителям, что программа Zoom — непростая. В ней, как и в популярных мессенджерах и соцсетях, есть особенная опция, позволяющая изменить привычный фон на что-нибудь оригинальное.
Например, любой желающий может в миг «оказаться» у Эйфелевой башни. Для достижения лучшего эффекта, сзади сидящего школьника можно повесить зеленый фон — так картинка проявится ярче.
«Главное, чтобы ты выглядел ярко на фоне, если у тебя фон какой-то зеленый или желтый. Чем контрастнее твоя одежда, тем лучше будет!» — отметила эксперт.
А также добавила, что идеальный вариант — одинаковый фон у выпускников, и «школьная тема» — у педагогов. Таким образом, атмосфера получится максимально праздничной.
Хороший тамада, и конкурсы веселые!
О развлекательной программе также забывать не стоит, предупреждает Анастасия Васильева. Иначе — на торжественной части все и ограничится, что, несомненно, еще больше расстроит школьников. Так, например, «на удаленке» можно поиграть во что-нибудь интеллектуальное, ну и рассказать друг другу забавные анекдоты.
«Очень популярный конкурс — Quiz Show, „Кто хочет стать миллионером“, „Угадай кино“. Сейчас очень модные YouTube-ролики, где задают школьные вопросы прохожим. И школьники очень хотят проверить себя на знание школьной программы, но при этом не какими-то сложными вопросами, а в легкой и юмористической форме», — заметила собеседница 360tv.ru.
Видео с выпускного — быть!
Есть и еще один положительный момент в онлайн-выпускном: хорошая экономия без потери качества. По мнению Антона Сорокина, в 2020 году родители школьников не будут раскошеливаться на модных фотографов, но при этом без фото и видео с праздника никто не останется.
«Можно запись видео сделать. Эффекта общего присутствия не получится, но хотя бы какие-то оригинальные моменты. Смешные, где кто-то как-то улыбнулся!» — отметил специалист.
А в заключение дал рекомендацию «позвать» на выпускной профессионального ведущего, способного направить праздник в нужное русло и задать общее настроение и без того потерянному коллективу.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и как пройдет всероссийский выпускной в вузах России в 2020 году.
- 23 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 23 мая
- 23 мая
- Как пройдет праздник Ураза-байрам в этом году?
- 23 мая
- Видео: Полиция накрыла антикарантинную вечеринку в московском баре
- 23 мая
- Видео: В Красноярске «сетевики» закатили вечеринку в баре во время самоизоляции
- 23 мая
- В России 70% населения выработает иммунитет к коронавирусу
- 23 мая
- Коронавирус вернул в моду «уродливые» сандалии
- 23 мая
- «Пять процентов здоровья оставалось»: Бабкина рассказала, как чудом избежала смерти
- 23 мая
- Назван самый простой способ дезинфекции многоразовых масок
- 23 мая
- За сутки в России выявлено 9 434 новых случая инфицирования COVID-19
- 23 мая
- Изгнали из рая: Шнуров сожалеет о завершении самоизоляции
Читайте также
87%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?