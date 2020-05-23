Пандемия коронавируса не подвод отменять ежегодные праздники. Тем более — школьный выпускной!

Конечно, в 2020 году он будет очень необычным — в формате онлайн-трансляции. Однако расстраиваться и плакать из-за этого точно не стоит. Эксперты уверяют: всего несколько лайфхаков позволят превратить банальное общение с друзьями и учителями посредством компьютера в настоящий праздник!

Никаких пижамных вечеринок!

Управляющий директор агентства «Звездный выпускной» Антон Сорокин в беседе с 360tv.ru настаивал: если школьники «придут» на мероприятие в повседневной одежде, то вряд ли кто-то обрадуется. Поэтому главное — не лениться, а заранее продумать наряд, прическу, а девушкам еще и макияж.

«Многие девушки себе уже успели заказать платья. Чтобы платье не пропадало, будет оригинально [его] показать. Главное — не делать пижамную вечеринку. Это все должно торжественно преподноситься», — пояснил специалист.

Серый фон никуда не годится!

В свою очередь Анастасия Васильева, глава творческого объединения «Банан ивент», напомнила молодежи и их родителям, что программа Zoom — непростая. В ней, как и в популярных мессенджерах и соцсетях, есть особенная опция, позволяющая изменить привычный фон на что-нибудь оригинальное.

Например, любой желающий может в миг «оказаться» у Эйфелевой башни. Для достижения лучшего эффекта, сзади сидящего школьника можно повесить зеленый фон — так картинка проявится ярче.

«Главное, чтобы ты выглядел ярко на фоне, если у тебя фон какой-то зеленый или желтый. Чем контрастнее твоя одежда, тем лучше будет!» — отметила эксперт.

А также добавила, что идеальный вариант — одинаковый фон у выпускников, и «школьная тема» — у педагогов. Таким образом, атмосфера получится максимально праздничной.

Хороший тамада, и конкурсы веселые!

О развлекательной программе также забывать не стоит, предупреждает Анастасия Васильева. Иначе — на торжественной части все и ограничится, что, несомненно, еще больше расстроит школьников. Так, например, «на удаленке» можно поиграть во что-нибудь интеллектуальное, ну и рассказать друг другу забавные анекдоты.

«Очень популярный конкурс — Quiz Show, „Кто хочет стать миллионером“, „Угадай кино“. Сейчас очень модные YouTube-ролики, где задают школьные вопросы прохожим. И школьники очень хотят проверить себя на знание школьной программы, но при этом не какими-то сложными вопросами, а в легкой и юмористической форме», — заметила собеседница 360tv.ru.

Видео с выпускного — быть!

Есть и еще один положительный момент в онлайн-выпускном: хорошая экономия без потери качества. По мнению Антона Сорокина, в 2020 году родители школьников не будут раскошеливаться на модных фотографов, но при этом без фото и видео с праздника никто не останется.

«Можно запись видео сделать. Эффекта общего присутствия не получится, но хотя бы какие-то оригинальные моменты. Смешные, где кто-то как-то улыбнулся!» — отметил специалист.

А в заключение дал рекомендацию «позвать» на выпускной профессионального ведущего, способного направить праздник в нужное русло и задать общее настроение и без того потерянному коллективу.

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