Магическая пятерка. Быть ли свадьбе Бузовой и Манукяна?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 650

Экстрасенс рассказал, кто в этом союзе принимает ключевое решение о долгосрочности отношений.

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Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Пока 2020 год претендует на звание рекордного по количеству звездных разводов, любовь не сдается. Ольга Бузова после череды разочарований и ошибок, кажется, встретила мужчину своей мечты — Давида Манукяна. И сейчас поклонники пары держат скрещенные пальцы, уповая на то, что их любимцев не коснется злой рок високосного года. Напротив, некоторые, затаив дыхание, ожидают, когда ведущая и ее возлюбленный объявят о свадьбе. Шансы пары пройтись по ковровой дорожке под марш Мендельсона в беседе с 5-tv.ru оценил участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко.

Совместимость Бузовой и Манукяна, по его словам, очень благоприятна для создания крепкой семьи. Но, как ни странно, в этих отношениях решает, скреплять ли любовь печатью в ЗАГСе, далеко не мужчина.

«Ольга — человек, родившийся 20 января 1986 года, который решает сам, сколько быть ее браку. Любой союз, который она будет создавать, будет столько длиться, сколько она захочет. У нее в имени пять букв, а число пять — это число человека. И у Давида тоже пять букв в имени, здесь они совпадают. Плюс в их знаках, гороскопах очень большое значение имеют числа пять и четыре. Это очень хорошие цифры для брака. У них браки совершаются на небесах. Они пока не женаты, но с этим соотношением, возможно, что очень хорошие отношения у них будут довольно долго. Но здесь все зависит от того, чего захочет Ольга. В этих отношениях она — женский маг, она очень сильно действует на мужчин», — заметил экстрасенс.

А пока Бузова и Манукян решают, идти ли им под венец, разводом закончился еще один звездный брак. Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании. В беседе с 5-tv.ru экстрасенс оценил их шансы сохранить любовь и семью.

Тема:
Ольга Бузова
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