Елена Миро раскрыла, почему Кристину Асмус считают красавицей

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Алина Потёмкина
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Блогер отметила, как выгодно актриса вышла замуж, и с какими дивидендами останется после развода.

Елена Миро раскрыла, почему Кристину Асмус считают красавицей

Фото: Instagram @asmuskristina

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова породил немало сплетен вокруг пары, которая спустя восемь лет брака решила расстаться. Скандально известный блогер Елена Миро не смогла пройти мимо и внесла свои пять копеек в животрепещущую дискуссию. В LiveJournal она заявила, что статус красавицы актриса приобрела в последние годы именно благодаря не самой привлекательной внешности мужа.

«Секрет красоты Асмус — в контрасте между ее внешностью и внешностью мужа. Это — практически то же самое, что завести себе подружку-страшилу и на ее фоне блистать, даже если ты сама — не красавица, а всего лишь не урод. Кристина правильно выбрала мужа и теперь удачно с ним разведется, оставшись не только с приличными алиментами, но еще и со статусом секс-символьной бабы», — написала Миро.

Саму Асмус она назвала «миловидной» женщиной, но без особой привлекательности. По ее мнению, девушек с похожей внешностью в России очень много, и никто не считает их редкими красотками.

Кристина Асмус и Гарик Харламов прожили вместе восемь лет. Недавно они объявили о решении расстаться. При этом оба супруга подчеркнули, что ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия не являются причинами развода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус ответила на фейки о расставании с Харламовым.

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