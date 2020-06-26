Муцениеце призналась сыну после развода, что все еще любит Прилучного

Агата Муцениеце призналась, что до сих пор любит своего бывшего мужа Павла Прилучного. В эфире своей передачи «Честный развод» она рассказала, как обсуждала свое расставание с мужем с семилетним сыном. По ее словам, мальчик до конца не понимает, что произошло в их семье, и старается помирить маму и папу.

«Тимофей меня насмешил недавно. Он сказал: вы же с папой нормально разговариваете? Я сказала: ну да, все хорошо. Он такой: ага, а почему ты тогда к нему не едешь? Я ответила: чтобы не поругаться. И он мне сказал: папа думает, что ты его не любишь. Я ему ответила: папа неправ, я его очень сильно люблю. Но как папе объяснить это? Тимофей: ну-у-у, хороший поцелуй… Это сказал семилетний мальчик! Я надеюсь, что это все правда можно будет сделать, чтобы дети чувствовали себя счастливыми, да и мы тоже», — рассказала Муцениеце.

Брак Агаты и Павла Прилучного распался в начале 2020 года. Супруги прожили вместе почти десять лет и растили двоих детей — семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию. Расставались актеры тяжело, их развод сопровождался скандалом. Муцениеце обвиняла мужа в рукоприкладстве, но в то же время продолжала признаваться ему в любви. Суд развел супругов 15 июня, а уже спустя несколько дней публика увидела Прилучного в обществе молодой коллеги по цеху, Мирославы Карпович. Как писал 5-tv.ru, Агата Муцениеце тоже не стала долго скучать и устроила жаркую фотосессию в сексуальном купальнике.