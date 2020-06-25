«Поймет, кого потерял»: Муцениеце после развода устроила фотосессию в бикини

Актриса театра и кино Агата Муцениеце не перестает удивлять поклонников. Вскоре после развода с Павлом Прилучным звезда заявила, что находится «в поиске», а спустя несколько дней устроила «горячую» фотосессию в бикини, пишут «Дни.ру».

Знаменитость сделала соблазнительное селфи в красном купальнике, который акцентировал внимание на ее пышной груди. Подписчики не могли пройти мимо такого поразительного кадра.

Комментарии под публикацией заполнились комплиментами. Некоторые из мужчин, не стесняясь, говорили о том, что с радостью бы заняли бы место Прилучного.

Instagram @agataagata

«Пусть локти кусает!»

Правильно! Пусть, наконец, поймет, кого потерял!»

«Сочная Агата какая!»

«Я бы с вами полежал», — писали юзеры.

Ранее 5-rv.ru рассказывал, что тем временем Павла Прилучного заметили с коллегой Мирославой Карпович, известной по роли Маши в ситкоме «Папины дочки».