«Поймет, кого потерял»: Муцениеце после развода устроила фотосессию в бикини
Российская актриса поделилась пикантным снимком в красном купальнике.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Актриса театра и кино Агата Муцениеце не перестает удивлять поклонников. Вскоре после развода с Павлом Прилучным звезда заявила, что находится «в поиске», а спустя несколько дней устроила «горячую» фотосессию в бикини, пишут «Дни.ру».
Знаменитость сделала соблазнительное селфи в красном купальнике, который акцентировал внимание на ее пышной груди. Подписчики не могли пройти мимо такого поразительного кадра.
Комментарии под публикацией заполнились комплиментами. Некоторые из мужчин, не стесняясь, говорили о том, что с радостью бы заняли бы место Прилучного.
«Пусть локти кусает!»
Правильно! Пусть, наконец, поймет, кого потерял!»
«Сочная Агата какая!»
«Я бы с вами полежал», — писали юзеры.
Ранее 5-rv.ru рассказывал, что тем временем Павла Прилучного заметили с коллегой Мирославой Карпович, известной по роли Маши в ситкоме «Папины дочки».
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