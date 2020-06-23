Прилучного заметили в компании звезды «Папиных дочек»

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Валентин Черников
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Через неделю после развода с Агатой Муцениеце актер отправился на шопинг вместе с Мирославой Карпович.

Прилучного заметили в компании звезды «Папиных дочек»

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Развод с Агатой Муцениеце освободил Павла Прилучного от клятвы супружеской верности. С момента расторжения брака — 15 июня — оба супруга вольны встречаться с кем душе угодно. И, вероятно, звезда сериала «Мажор» уже воспользовался такой возможностью.

В Telegram появилось фото Прилучного в компании с коллегой Мирославой Карпович, известной по роли Маши в ситкоме «Папины дочки». На снимке он несет покупки и дамскую сумочку спутницы.

Как пишет Teleprogramma.pro, актер после развода признавался, что он боится одиночества после того, как в 13-летнем возрасте пережил смерть отца. С давним страхом Павлу пришлось столкнуться после того, как бывшая жена покинула их загородный дом вместе с детьми — семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией. На первое время справиться с ощущением пустоты ему помогают домашние питомцы. Но, очевидно, актеру этого недостаточно.

Прилучный и Муцениеце объявили о своем решение разойтись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в Instagram. Сначала супруги заявили, что намерены развестись тихо, однако их бракоразводный процесс оброс скандалами. Общественный резонанс вызвало сообщение Муцениеце о том, что Павел ее бьет, и она была вынуждена бежать с детьми из дома. В последнее время актриса, напротив, стала писать о чувствах к бывшему супругу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный после развода с Муцениеце увез детей в Петербург.

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