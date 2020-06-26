«Пам-пам-парарам! Сережа молодец»: Тарзан станцевал, но не стриптиз

Супруга певицы Наташи Королевой — бодибилдера и стриптизера Сергея Глушко — отечественная публика привыкла видеть преимущественно в обнаженном виде. А потому, заприметив артиста полностью одетым да еще и с новой короткой стрижкой, многие буквально впали в ступор, пишет «Экспресс газета».

Обескуражило фолловеров забавное видео, которое Глушко выложил несколько часов назад в своем Instagram. В кадре — стриптизер появляется в красном спортивном костюме с париком на голове и наклеенными усами. Через несколько секунд начинает играть веселая музыка, под которую Сергей исполняет зажигательный танец.

«Танцы — это мое… Видеофрагмент с кастинга в «Бурановские дедушки“», — подписал ролик супруг Королевой и поставил массу смайлов-улыбочек.

Осознав, что «изменения» на лице и теле шоумена временные, фолловеры выдохнули: многие признались, что не хотели бы видеть Тарзана в подобном виде всегда. Впрочем, среди фанатов нашлись и те, кому ролик действительно пришелся по душе. Последние утверждали, что у Глушко отменное чувство юмора.

«Обожаю!!! Вы и Наталья дарите позитив и хорошее настроение!»

«Сережа молодец! А еще одет в мой самый любимый цвет!»

«Серега, смеюсь, аж до слез! Приколист!»

«Спасибо за позитив, так держать!»

«Ох, к чему эта излишняя скромность? Можно было как всегда — голышом!» — писали очарованные новым образом Глушко фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как необычный образ Сергея Глушко заставил его фанатов помериться остроумием.