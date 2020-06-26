«Пам-пам-парарам! Сережа молодец»: Тарзан станцевал, но не стриптиз

|
Виктория Андреева
56

Именитый российский шоумен произвел неизгладимое впечатление на публику, немного «поиграв» с внешностью и музыкальным репертуаром.

«Пам-пам-парарам! Сережа молодец»: Тарзан станцевал, но не стриптиз

Фото: Instagram @tarzan___official

Супруга певицы Наташи Королевой — бодибилдера и стриптизера Сергея Глушко — отечественная публика привыкла видеть преимущественно в обнаженном виде. А потому, заприметив артиста полностью одетым да еще и с новой короткой стрижкой, многие буквально впали в ступор, пишет «Экспресс газета».

Обескуражило фолловеров забавное видео, которое Глушко выложил несколько часов назад в своем Instagram. В кадре — стриптизер появляется в красном спортивном костюме с париком на голове и наклеенными усами. Через несколько секунд начинает играть веселая музыка, под которую Сергей исполняет зажигательный танец.

«Танцы — это мое… Видеофрагмент с кастинга в «Бурановские дедушки“», — подписал ролик супруг Королевой и поставил массу смайлов-улыбочек.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Танцы - это моё....))))) Видео фрагмент с кастинга в "Бурановские дедушки"🤣🤣🤣 #тарзан #тарзаншоу

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Осознав, что «изменения» на лице и теле шоумена временные, фолловеры выдохнули: многие признались, что не хотели бы видеть Тарзана в подобном виде всегда. Впрочем, среди фанатов нашлись и те, кому ролик действительно пришелся по душе. Последние утверждали, что у Глушко отменное чувство юмора.

«Обожаю!!! Вы и Наталья дарите позитив и хорошее настроение!»

«Сережа молодец! А еще одет в мой самый любимый цвет!»

«Серега, смеюсь, аж до слез! Приколист!»

«Спасибо за позитив, так держать!»

«Ох, к чему эта излишняя скромность? Можно было как всегда — голышом!» — писали очарованные новым образом Глушко фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как необычный образ Сергея Глушко заставил его фанатов помериться остроумием.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:55
Российский Су-30 вылетал для «перехвата» самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:44
Муцениеце призналась сыну после развода, что все еще любит Прилучного
21:29
ВКонтакте представила список участников «Основного выпускного»
21:15
«Хочу, чтобы меня съели грибы»: дочь Ефремова шокировала разговорами о загробной жизни
21:02
Тайский дуриан стал причиной эвакуации почтового отделения в Германии
20:53
«Пам-пам-парарам! Сережа молодец»: Тарзан станцевал, но не стриптиз

Сейчас читают

Главное, пережить год Паука: Какая опасность грозит браку Богомолова и Собчак?
Вместе до конца: Три самых идеальных пары по знаку зодиака
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок