Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Петербурге

|
Марина Неруцких
Срочная новость 18

По предварительной информации, троим понадобилась госпитализация.

Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com

Как минимум шесть человек получили травмы в результате массовой аварии в Санкт-Петербурге. По данным5-tv.ru, ДТП произошло на проспекте Славы. По предварительной информации, троих участников аварии госпитализировали.

На месте работают экстренные службы. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:31
«Очередное оскорбление»: Добровинский прокомментировал заявление адвоката Ефремова о компенсации
20:24
«Большой удар по самолюбию»: Роза Сябитова дала советы брошенным в разводе
20:13
Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Петербурге
19:59
Всероссийский онлайн-выпускной для школьников и студентов станет ежегодным
19:48
WOW-эффект: Наташа Королева поменяла прическу и «помолодела на 20 лет»
19:36
Этери Тутберизде стала главным претендентом на звание «Лучшего тренера сезона» по версии ISU

Сейчас читают

Елена Миро раскрыла, почему Кристину Асмус считают красавицей
Потерянная туфелька — к замужеству? Еще одна калининградская «Золушка» прославилась после Парада
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок