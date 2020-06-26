Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Петербурге

Как минимум шесть человек получили травмы в результате массовой аварии в Санкт-Петербурге. По данным5-tv.ru, ДТП произошло на проспекте Славы. По предварительной информации, троих участников аварии госпитализировали.

На месте работают экстренные службы. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.