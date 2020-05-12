«Чем не милаха?» — Арбенина показала, как выглядела в подростковом возрасте
Привлекательная 12-летняя девочка, в которой фанаты узнали певицу, завоевала их сердца.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @_diana_arbenina
Знаменитая российская певица Диана Арбенина показала в Instagram свое архивное фото. На снимке артистка запечатлена в школьные годы. Как уточнила она в комментариях, на тот момент ей было 12-13 лет.
«Ну, чем не милаха?» — написала знаменитость в подписи к посту.
Фанаты признали, что Арбенина на фотографии действительно выглядит очень мило и привлекательно. Больше всего поклонники обратили внимание на прическу исполнительницы. Если сейчас неотъемлемой частью стиля звезды стала короткая стрижка с косым пробором, то в подростковом возрасте взгляды приковывали ее пышные кудри, добавляющие образу нежности и изысканности.
«Чудо, как хороша!»
«Что вы за красавица такая сказочная!»
«Что тогда, что сейчас — одно удовольствие на вас смотреть!» — признались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Диана Арбенина выпустила песню в духе раннего творчества «Ночных снайперов».
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