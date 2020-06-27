Невозмутимая реакция девушки на дикого медведя спасла ей жизнь — видео

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Отдых молодых людей в горах американского штата Нью-Джерси едва не закончился трагедией.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Ivanov; YouTube/ NJ.com

Пользователи сети обсуждают реакцию девушки на медведя, который неожиданно появился за ее спиной. В ролике видно, что американка позирует перед камерой на фоне гор, как внезапно в кадре появляется дикий медведь и направляется в сторону девушки. Парень, который снимает ее, спокойным голосом сообщает ей о приближающейся опасности и предлагает покинуть место фотосессии.

«Думаю, нам пора уходить», — говорит он.

Девушка медленно встает и уходит. Однако пара еще какое-то время остается неподалеку, обсуждая происходящее. К счастью, все обошлось, и медведь удалился по своим делам. Пользователи сети пришли в восторг от невозмутимой реакции американки и ее партнера, чьи жизни были в большой опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Сахалине разъяренный медведь уволок женщину в лес и загрыз.

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