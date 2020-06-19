На юге Сахалина взбесившийся медведь напал на пожилую женщину, затащил ее в лес и загрыз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное Министерство экологии.

Сообщается, что трагедия произошла в дачном поселке СНТ «Железнодорожник» во второй половине дня 18 июня. Медведь вытащил женщину из дома и поволок ее в лес. Соседи слышали шум, но отбить пенсионерку не смогли.

Для разбирательства на место выехали два сотрудника Холмского лесничества. Они сумели застрелить животное.

«Возраст хищника примерно три-четыре года, вес — около 150 килограммов. Местные жители рассказали охотоведам, что люди подкармливали животное в прошлом году, поэтому молодой зверь не испытывал страха перед человеком», — рассказали в ведомстве.

На Сахалине разъяренный медведь уволок женщину в лес и загрыз 1/3 2/3 3/3

Сообщается, что женщину спасти не удалось — она скончалась от полученных ран.

Накануне очевидцам удалось заснять видео появления медведя в дачном поселке. Отмечается, что местные жители обращались в различные инстанции, когда хищник первый раз появился около их домов.

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