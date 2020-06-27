А как же Джек Воробей? Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Австралийская актриса исполнит главную роль в ремейке популярной франшизы.
Фото: www.globallookpress.com / Z20
Австралийская актриса Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря». Как отмечает Hollywood Reporter, 29-летняя звезда фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» исполнит главную роль в ремейке популярной франшизы.
На данный момент известно лишь, что проект находится на самой ранней стадии. Зрители увидят абсолютно оригинальный сюжет, не имеющий ничего общего с картинами про Джека Воробья, где все персонажи будут новыми.
Сценарий к ремейку пишет Кристина Ходсон, известная по работе над «Хищными птицами». Продюсером стал Джерри Брукхаймер, под руководством которого уже шли съемки некоторых фильмов франшизы.
Другие детали в настоящий момент неизвестны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезде «Экипажа» Акуловой сделал предложение мужчина младше ее на 17 лет.
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