«В маму и в Аллочку»: Дочь Орбакайте с ярким макияжем спародировала маму
8-летняя Клавдия Земцова выставила видео, где она подпевает свой знаменитой маме Кристите Орбакайте.
Фото: Instagram @claudiazemtsova
Дочь Кристины Орбакайте и внучка Аллы Пугачевой выставила на своей странице в Instagram пародию на маму. Восьмилетняя Клавдия Земцова «примерила» на себя маску с ярким макияжем и включила композицию Кристины Орбакайте «Свобода». Премьера песни состоялась 5 мая 2020-го.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики отметили, что Клава становится очень красивой девушкой. Многие отметили ее схожесть со звездными родственниками.
«Сколько благородства в Клавдии! Очень достойная девушка!»
"Чем взрослее тем больше в маму!"
«Зайка! В маму и в Аллочку! Красавица», — восхитились фолловеры.
Клавдия Земцова родилась в 2012-м у Кристины Орбакайте и Михаила Земцова. Внучка примадонны российской сцены с первых дней жизни попала под пристальное внимание прессы. С раннего возраста Клава занимается балетом. Девочка регулярно выступает и даже завоевывает призовые места на конкурсах. Также Клавдия любит рисовать и петь.
Кристина Орбакайте рассказывала, что у дочери непростой характер. Иногда с девочкой сложно договориться, но при этом она остается любимицей в семье.
Ранее 5-tv.ru писал о сумасшедшей прическе Клавдии Земцовой, которую оценила Алла Пугачева.
Читайте также
51%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?