«В маму и в Аллочку»: Дочь Орбакайте с ярким макияжем спародировала маму

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Алиса Старжевская
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8-летняя Клавдия Земцова выставила видео, где она подпевает свой знаменитой маме Кристите Орбакайте.

«В маму и в Аллочку»: Дочь Орбакайте с ярким макияжем спародировала маму

Фото: Instagram @claudiazemtsova

Дочь Кристины Орбакайте и внучка Аллы Пугачевой выставила на своей странице в Instagram пародию на маму. Восьмилетняя Клавдия Земцова «примерила» на себя маску с ярким макияжем и включила композицию Кристины Орбакайте «Свобода». Премьера песни состоялась 5 мая 2020-го.

 
 
 
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#свобода #мама #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite

Публикация от Claudia Zemtsova (@claudiazemtsova)

Подписчики отметили, что Клава становится очень красивой девушкой. Многие отметили ее схожесть со звездными родственниками.

«Сколько благородства в Клавдии! Очень достойная девушка!»

"Чем взрослее тем больше в маму!"

«Зайка! В маму и в Аллочку! Красавица», — восхитились фолловеры.

Клавдия Земцова родилась в 2012-м у Кристины Орбакайте и Михаила Земцова. Внучка примадонны российской сцены с первых дней жизни попала под пристальное внимание прессы. С раннего возраста Клава занимается балетом. Девочка регулярно выступает и даже завоевывает призовые места на конкурсах. Также Клавдия любит рисовать и петь.

Кристина Орбакайте рассказывала, что у дочери непростой характер. Иногда с девочкой сложно договориться, но при этом она остается любимицей в семье.

Ранее 5-tv.ru писал о сумасшедшей прическе Клавдии Земцовой, которую оценила Алла Пугачева.

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