«Красавица!» — Пугачева оценила «сумасшедшую» прическу внучки Клавдии
У дочери Кристины Орбакайте учебный год в США завершился необычным праздником.
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Фото, видео: Instagram @claudiazemtsova
Необычным праздником завершился учебный год в одной из элитных школ США для восьмилетней дочери Кристины Орбакайте. На своей страничке в Instagram Клавдия Земцова выложила пару снимков, на которых она и ее родители запечатлены с забавными разноцветными прядями в волосах.
«В нашей школе в последний учебный день — праздник сумасшедших причесок», — пояснила фото внучка Аллы Пугачевой.
Одной из первых отреагировала на пост бабушка Клавдии.
«Красавица!» — написала в комментариях Пугачева.
К Примадонне российской эстрады присоединились фанаты звездной семьи и поспешили поздравить школьницу с началом долгожданных каникул.
«Ура! Искренне поздравляю, свобода!»
«И маникюр, и такая яркая прическа. Крутышка. Родители тоже не отстают. С каникулами тебя, Клавочка!»
«Какие же вы все красивые! Клавочка, с концом мучений тебя, пусть и на три месяца».
«Кокетка, очаровашка!»
«Дочка папина, а взгляд мамин», — пишут пользователи.
Как напоминает ФАН, Клавдия — третий ребенок Кристины Орбакайте. В браке с Владимиром Пресняковым-младшим дочь Аллы Пугачевой родила сына Никиту, от бизнесмена Руслана Байсарова у певицы сын Дени. Третий раз Кристина вышла замуж в 2005 году за предпринимателя Михаила Земцова, а семь лет спустя в Майами она родила дочь.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, неделю назад у Кристины Орбакайте был день рождения, ей исполнилось 49 лет. Алла Борисовна поздравила дочь с этим событием в соцсетях, опубликовав фото певицы.
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