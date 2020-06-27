Геймер из США винит горячих стримерш и Тwitсh в повреждении своего пениса

Калифорниец предъявил иск Twitch на $25 млн, заявив, что из-за обилия «полуголых геймерш» он повредил свой пенис. Об этом сообщает The New York Post.

В заявлении Эрика Эставилло, зарегистрированном судом 15 июня, сказано, что дочерняя компания Amazon «подвергла его влиянию чрезмерно возбуждающего и сексуального контента от множества девушек-стримерш».

Чтобы справиться с зудом в штанах, сексуально-озабоченный калифорниец использовал искусственную вагину Gleshlight и мастурбировал на горячих стримерш каждый день.

Такое усердие со временем привело к боли, сильному раздражению, покраснениям и даже инфекциям. Эрику пришлось использовать мазь с антибиотиком «Неоспорин», чтобы предотвратить некроз головки члена.

В стенограмме судебного заседания также приводится рассказ Эставилло, что однажды он эякулировал на монитор своего ПК, из-за чего в системе случились короткое замыкание и небольшой пожар, лишившие его на какое-то время электричества в квартире.

Представитель Twitch на обвинения ответил коротко: «Эти заявления легкомысленны и малозначимы».

Несмотря на диковатые обстоятельства дела, сам Эставилло заявляет, что ему сложно найти другое хобби. У калифорнийца полно проблем: депрессия, агорафобия (страх открытых пространств), болезнь Крона (воспаление желудка), обсессивно-компульсивное расстройство (навязчивые мысли) и сексуальная зависимость. Из-за этого он вынужден круглые сутки сидеть дома и бродить по интернету.

А Twitch только усугубил ситуацию, так как его алгоритмы сделали «практически невозможным использование платформы без воздействия сексуального подтекста». Истец не мог заблокировать видео с горячими стримершами, так как у Twitch нет функции ограничения контента — например, по полу.

Какую игру не выбирай, Эставилло постоянно натыкался на полуголых девушек. На Twitch он подписан на 786 стримеров, причем среди них нет ни одного мужчины.

В качестве компенсации Эставилло требует навечно забанить указанных в его иске стримерш, а также выплатить ему 25 миллионов долларов, которые он обещает распределить среди подписчиков Twitch Turbo. Любые оставшиеся деньги он перечислит в фонды борьбы с COVID-19 или другие благотворительные организации.

Это уже не первый иск калифорнийца против крупных компаний. Ранее он безуспешно пытался судиться с Microsoft, Sony, Nintendo и Blizzard Entertainment.

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