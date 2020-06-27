Члена Христианской партии Бразилии застукали за непристойным делом

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Ирина Дряхлова
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Мужчина продемонстрировал коллегам свой сексуальный фетиш.

Члена Христианской партии Бразилии застукали за непристойным делом

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Во время онлайн-конференции, посвященной благоустройству городской инфраструктуры в бразильском штате Сан-Паулу, член Христианской партии Дитинью ду Азилу продемонстрировал коллегам свои сексуальные пристрастия, сообщил портал Extra Online. Мужчина забыл отключить веб-камеру и видимо, хотел снять напряжение после конференции.

Он достал красные женские стринги, начал их рассматривать, а потом понюхал. Люди, принимавшие участие в видеоконференции, не обратили на это внимание, либо сделали вид, что не видят непристойности ду Азилу. Дитинью объяснил, что отключил микрофон и наивно полагал об автоматическом выключении видеоизображения. Также он рассказал, что красные трусы были шуточным подарком его друга, кроме того, они были съедобными.

«Я согласен, что это было неподходящее время для этого. Но я не разговаривал в этот момент и следил за повесткой. Когда городской советник находится дома, он может делать все, пока он участвует в видеоконференции. Я открыл пакет с подарком и меня поймали» — прокомментировал Дитинью ди Азилу.

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