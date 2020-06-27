«Прям малышка!» — Игривые пальчики Пеговой привлекли внимание Толкалиной

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Светлана Александрова
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Актриса выложила в сеть нежное фото, заставившее улыбаться Марину Зудину и множество поклонников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @pegovairina

Ирина Пегова заставила улыбаться своих коллег и поклонников, опубликован в Instagram удивительно светлое и нежное фото. На нем актриса в бледно изумрудном платье сидит за столом, слегка склонив голову на бок и подперев подбородок ладонями. Ее руку украшает оригинальный массивный браслет под цвет наряда, а волосы изящно собраны в «гнездо» на макушке.

«Всем доброго утра! Нет, доброго субботнего утра! Просто улыбайтесь!» —подписала снимок Пегова.

Instagrammmpegovairinaaaaaa

Многочисленные поклонники актрисы с восхищением отмечают, что Ирина выглядит на фотографии удивительно юной — совсем девочкой, а цвет платья невероятно идет к ее глазам и волосам. Не оставили без внимания фото и коллеги.

«Пальчики», — обратила внимание Любовь Толкалина.

«Ириша, на тебя смотришь и тоже улыбаешься… Такое нежное и ласковое фото!» — написала в комментариях Марина Зудина.

«Обалдеть! Как вам идет изумрудный цвет! Красота — это страшная сила! Неземная!»

«Красоточка!»

«Прям малышка!»

«Нежная фея!»

«Вам Иришка идет этот цвет божественный к глазкам и цвету волос. Просто чудо», —восторгаются поклонники Пеговой.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, ИринаПеговаааааа примерила на себя образ «лох-несского чудовища».

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