Обнаженная певица Ханна назвала ТОП-11 правил стройного тела

Звезда поп-сцены, певица и фотомодель Ханна раскрыла секрет идеальной фигуры. По мнению артистки, для того, чтобы всегда быть в форме, чувствовать легкость и, не стесняясь, демонстрировать окружающим изящные изгибы собственного тела, достаточно соблюдать лишь 11 правил.

Их звезда опубликовала в сети, сопроводив пикантным снимком из ванной комнаты, где позирует в стиле «ню», едва прикрыв газетой интимные подробности тела.

«11 правил для стройного тела! <…> При постоянном соблюдении всех этих условий, вы обязательно получите желаемый результат!» — сразу предупредила фолловеров Ханна.

По убеждению звезды, каждому человеку важно придерживаться пятиразового питания. Таким образом, прием пищи производится каждые три часа, что позволяет избегать изнурительного голодания как при обычных диетах.

Уточняется, что размер порции при этом не должен превышать 300 граммов. В случае, если не было времени на перекус или про него просто забыли — следующую порцию увеличивать нельзя. Важно действовать строго по схеме.

«Углеводы и другие высококалорийные продукты употреблять в первой половине дня. Тогда полученная энергия будет полностью расходоваться и ничего не отложится в жировые запасы. В целом схема должна быть следующей: на завтрак и ланч — сложные углеводы (каши, фрукты); на обед и полдник — овощи, клетчатка, белок; на ужин — преимущественно белок», — пояснила певица.

Если появляется чувство голода, то утолить его можно с помощью орешков. Однако употреблять их стоит в чистом виде и только в небольшом количестве.

Instagram @offi_hanna

Завтрак, по мнению Ханны, просто необходим! При этом первый прием пищи должен производиться не позднее двух часов после пробуждения. Ужинать, напротив, необходимо за несколько часов до сна.

«Меню должно быть разнообразным. Только в свежеприготовленных сохраняется весь набор полезных компонентов!» — напоминает артистка.

В частности, звезда предлагает готовить пищу на пару или в воде, избегая жарки на масле. Употреблять ее важно не спеша, «тщательно смакуя каждый кусочек».

Кроме того, необходимо постоянно пить чистую воду. Дневная норма употребления жидкости — 0,3 литра умноженные на вес человека.

«Один раз в неделю устраивать „загрузку“ — съедать небольшую порцию одного запретного продукта. Это поможет предотвратить срывы», — подметила Ханна.

А в заключение добавила, что правильное питание важно совмещать с регулярными тренировками. Так, даже банальная ходьба или утренняя зарядка подарят бодрость и легкость на целый день.

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