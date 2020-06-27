На «Игоре Драйв» состоится второй этап Российской серии кольцевых гонок

На трассе «Игора Драйв» в середине июля пройдет второй этап Российской серии кольцевых гонок. Это крупное соревнование по автоспорту, которое проводится на территории нашей страны уже более 60 лет — с первого чемпионата в 1955-м.

В гонках используются специально модифицированные серийные модели автомобилей. Так, 25 и 26 июля в «Игоре Драйв» выйдут на старт участники семи классов: туринг, туринг-лайт, супер-продакшн, GT4 Russia, спортпротип CN, S1600 и S1600 Юниор. Это важное мероприятие не только для фанатов, но и для автопроизводителей, так как Российская серия кольцевых гонок — это возможность показать свои автомобили с лучших сторон.

Ежегодно в серии гонок участвует свыше 90 пилотов, причем на машинах как иностранного, так и отечественного производства. Этапы раскиданы по стране и в этом году пройдут на современных автодромах в Смоленске, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Грозном и Подмосковье. Второй этап — в «Игоре Драйв».

«Игора Драйв» — это современный спортивный комплекс в 54 километрах от Петербурга, в котором есть десять трасс для мото- и автоспорта, в полном соответствии с мировыми стандартами. Причем комплекс открыт как для профессионального спорта, так и для детского и юношеского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как первый в России автотеатр приглашал на шоу в гоночный комплекс «Игора Драйв».