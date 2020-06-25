Первый в России автотеатр приглашает на шоу в гоночный комплекс «Игора Драйв»

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Светлана Александрова
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Спектакль, объединивший в себе элементы классического театра, мюзикла, балета и циркового искусства, зрители смогут смотреть из окон автомобилей.

Фото, видео: Игора Драйв

Уникальное шоу «Timeless. Люби меня крепко» покажет первый в России автотеатр на территории комплекса гоночных трасс «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Представление из репертуара «Ленинград Центра» объединяет в себе элементы классического театра, мюзикла, балета и циркового искусства. И впервые оно будет показано на автодроме в формате drive-in — для зрителей, которые смогут наслаждаться зрелищем из окон автомобиля.

Спектакль представляет собой невиданный аттракцион об отношениях мужчины и женщины. Шоу, не имеющее сюжета, основано на сценических фрагментах-фантазиях и цитатах знаменитых людей о сущности отношений. Проживая свою историю, в конце каждый из героев должен произнести: «Я тебя люблю»!

«Сценический коллаж» объединит разные танцевальные направления от балета до контемпорари, мощные вокальные партии, акробатические номера и новые эффектные эпизоды, ставшие возможными только на площадке «Игора Драйв». Гигантские мультимедийные экраны и сцена на открытом воздухе дополнятся интерактивным действием между машинами непосредственно на парковке.

В постановке примут участие финалистка шоу «Голос», победительница шоу «Точь-в-точь» и участница «Три аккорда» Ксана Сергиенко, воздушный гимнаст, обладатель золотой медали U.S. Aerial Championship (2016) Алексей Ишмаев, а также хореограф церемоний открытия-закрытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпион России и Европы по хип-хопу Дмитрий Орлов. Режиссер шоу — художественный руководитель «Ленинград Центра» Феликс Михайлов.

Первое представление назначено на 4 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что комплекс «Игора Драйв», расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, получил приз в номинации «Проект года».

Первый в России автотеатр приглашает на шоу в гоночный комплекс «Игора Драйв»

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