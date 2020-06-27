«Достойный пример для европейских стран» — шведский журналист о голосовании по поправкам к Конституции
Главный редактор еженедельника Nya Tider отметил, что процесс организован в соответствии со всеми демократическими стандартами.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная ходу голосования по поправкам в Конституцию РФ. Иностранные эксперты поделились своим мнением по организации процесса.
В мероприятии участвовали черногорский общественный деятель Игорь Дамьянович, член партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, молдавский политолог Александр Одинцов и главред шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук.
5-tv.ru публикует выступление эксперта из Швеции. Он был на участках в Москве и Петербурге и видел, как все организовано. По его словам, процесс совершенно прозрачный, эффективный и демократический — в соответствии с любыми международными стандартами.
Да, введены дополнительные меры из-за ситуации с коронавирусом, поэтому голосование приобретает своеобразный характер. Но с этой ситуацией власти и общественные организации справляются очень профессионально.
По мнению шведского журналиста, была проделана большая работа, чтобы включить в демократический процесс все возможные стороны. Например, на увиденных им участках были разные наблюдатели, в том числе и от оппозиции — например, ЛГБТ-движения.
Вавринец Сук отметил, что в Швеции политики редко решаются проводить подобные референдумы, а если и организуют их — то чаще результаты носят рекомендательный характер. Более того, в дальнейшем власти часто принимают решения прямо против волеизъявления народа — например, так было с вопросом по поводу нелегальной иммиграции.
«Законодательно референдум не был обязательным, но президент Владимир Путин решил, что люди должны иметь возможность выразить свое мнение, сказать свое слово, и это будет также играть ключевую роль в принятии финального решения. Для меня это проявление поистине демократического процесса и достойный пример для всех европейских стран», — подытожил Вавринец Сук.
Ранее член Общественной палаты РФ Малькевич назвал главные фейки о голосовании по поправкам к Конституции.
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