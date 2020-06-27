Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы

|
Алиса Старжевская
25

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что праздник «Алые паруса», который в этом году пройдет в новом формате, будет полон сюрпризов и чудес.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских выпускников с окончанием школы.

Обращаясь к молодежи, Беглов отметил, что их ждет потрясающий по своему размаху праздник «Алые паруса», который в этом году пройдет в телевизионном формате.

«Лучший в мире праздник выпускников — любимые „Алые паруса“ — пройдет в новом формате и будет наполнен огромным количеством сюрпризов и чудес, которые станут возможны благодаря мастерству признанных профессионалов российского телевидения», — сказал губернатор.

Кроме того, он подчеркнул, что вся страна в полном объеме сможет насладиться красотой города на Неве. Беглов заметил, что в этот раз маршрут брига «Россия» пройдет в акватории Финского залива и призвал всех выпускников следить за его прохождением по телевизору.

«Я обращаюсь ко всем петербургским выпускникам — следите за его прохождением по телевизору, иначе вы пропустите все самое интересное. Только телевидение позволит вам мгновенно перемещаться из одной точки праздничного действа в другую. „Алые паруса“ — это наш подарок всей стране», — заявил Беглов.

Губернатор поздравил выпускников с началом новой взрослой жизни и пожелал им исполнения всех мечт.

Легендарное шоу «Алые паруса» для российских выпускников школ и вузов состоится в Петербурге уже через несколько часов. Праздник будет показан в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. В эфире других федеральных телеканалов будет представлен только проход брига «Россия» по акватории Финского залива Балтийского моря.

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

Праздник «Алые паруса» в 2020 году станет кульминацией Всероссийского выпускного вечера, участниками которого в телевизионном и онлайн-форматах будут сотни тысяч учащихся. Впервые праздник, вдохновленный одноименной повестью Александра Грина, состоялся 27 июня 1968 года. Он проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поделился впечатлениями от праздника «Алые паруса».

Тема:
Алые паруса
27 июн
Прямая трансляция саундчека группы «Звери» перед концертом на «Алых парусах — 2020»
27 июн
Видео: Дима Билан проверяет звук перед «Алыми парусами — 2020»
27 июн
Сурганова готовится к выступлению на «Алых парусах — 2020»
27 июн
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил выпускников с праздником
27 июн
Тест: Как хорошо вы знаете «Алые паруса»?
27 июн
«Неповторимая атмосфера романтики»: Путин поделился впечатлениями от «Алых парусов»
27 июн
«Будущее в ваших руках»: Путин поздравил школьников и студентов с началом нового этапа жизни
26 июн
Пять фактов о празднике выпускников «Алые паруса — 2020»
26 июн
До «Алых парусов»: Звезды рассказали, как выглядели на выпускных
26 июн
Как будет организовано движение в Петербурге во время шоу «Алые паруса»

Читайте также

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
ТОП-5 пар, чья любовь обречена из-за несовместимости имен

Последние новости

16:12
Прямая трансляция саундчека группы «Звери» перед концертом на «Алых парусах — 2020»
16:03
Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы
15:56
Какие сны намекают на скорое замужество?
15:48
В РПЦ прокомментировали нападение на Ксению Собчак
15:41
Геймер из США винит горячих стримерш и Тwitсh в повреждении своего пениса
15:33
Видео: Дима Билан проверяет звук перед «Алыми парусами — 2020»

Сейчас читают

«Вы совсем уже?» — Ксения Собчак сняла на видео напавших на нее людей
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок