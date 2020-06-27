Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских выпускников с окончанием школы.

Обращаясь к молодежи, Беглов отметил, что их ждет потрясающий по своему размаху праздник «Алые паруса», который в этом году пройдет в телевизионном формате.

«Лучший в мире праздник выпускников — любимые „Алые паруса“ — пройдет в новом формате и будет наполнен огромным количеством сюрпризов и чудес, которые станут возможны благодаря мастерству признанных профессионалов российского телевидения», — сказал губернатор.

Кроме того, он подчеркнул, что вся страна в полном объеме сможет насладиться красотой города на Неве. Беглов заметил, что в этот раз маршрут брига «Россия» пройдет в акватории Финского залива и призвал всех выпускников следить за его прохождением по телевизору.

«Я обращаюсь ко всем петербургским выпускникам — следите за его прохождением по телевизору, иначе вы пропустите все самое интересное. Только телевидение позволит вам мгновенно перемещаться из одной точки праздничного действа в другую. „Алые паруса“ — это наш подарок всей стране», — заявил Беглов.

Губернатор поздравил выпускников с началом новой взрослой жизни и пожелал им исполнения всех мечт.

Легендарное шоу «Алые паруса» для российских выпускников школ и вузов состоится в Петербурге уже через несколько часов. Праздник будет показан в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. В эфире других федеральных телеканалов будет представлен только проход брига «Россия» по акватории Финского залива Балтийского моря.

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

Праздник «Алые паруса» в 2020 году станет кульминацией Всероссийского выпускного вечера, участниками которого в телевизионном и онлайн-форматах будут сотни тысяч учащихся. Впервые праздник, вдохновленный одноименной повестью Александра Грина, состоялся 27 июня 1968 года. Он проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поделился впечатлениями от праздника «Алые паруса».