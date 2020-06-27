«Неповторимая атмосфера романтики»: Путин поделился впечатлениями от «Алых парусов»

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Василий Заика
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Президент России рассказал, что со студенческих времен хорошо помнит один из первых праздников «Алые паруса».

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями от праздника выпускников «Алые паруса». Российский лидер отметил, что масштабное представление отличается неповторимой атмосферой романтики, которая осталась в его памяти еще со студенческих лет.

«Еще со студенческих времен хорошо помню один из первых праздников „Алые паруса“. Он в Ленинграде тогда только появился и сразу же нашел громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, верой и надеждой на новые победы», — сказал Владимир Путин.

Зрелищное шоу для российских выпускников школ и вузов состоится в Петербурге уже через несколько часов. Шоу «Алые паруса» будет показано в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. В эфире других федеральных телеканалов будет представлен только проход брига «Россия» по акватории Финского залива Балтийского моря.

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

Праздник «Алые паруса» в 2020 году станет кульминацией Всероссийского выпускного вечера, участниками которого в телевизионном и онлайн-форматах будут сотни тысяч учащихся.

Впервые праздник состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил школьников и студентов с началом нового этапа жизни.

Тема:
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