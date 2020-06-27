Какие сны сулят богатство?
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова считает, что определенные сновидения могут стать предвестниками скорого обогащения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Ottfried Schreiter; 5-tv.ru
О том, что человек скоро и, возможно, неожиданно для себя разбогатеет, могут поведать сны. Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», ведунья Кажетта Ахметжанова поделилась, какие ночные видения предсказывают обогащение.
«К богатству снятся монеты, препятствия, горы, если ты идешь, значит идешь к своему богатству», — рассказала 5-tv.ru ясновидящая.
Кроме того, добрым знаком будет увидеть во сне сундук или богатую ткань, а также изобилие продуктов.
«Мне как-то одна девочка рассказала, что ей приснилась манная каша, полная манная каша, и в тот год у нее муж провел сделку до двухсот миллионов долларов, и они разбогатели», — привела Ахметжанова случай из своей практики.
Ранее 5-tv.ru писал, какие сны предсказывают скорое замужество.
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