Экс-солистка «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка в домашних условиях
Звезда специально пригласила акушерку, чтобы она контролировала появление малыша на свет.
Фото: Instagram @sashazvereva, @tasha.minn, @lovestylefilms
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз. Роды знаменитости прошли дома. Вместе с мужем Дэном Уолбраном она вызвала акушерку, которая контролировала появление младенца на свет.
За происходящим наблюдала фотограф, которая стремилась записать все самые эмоциональные и волнующие моменты на камеру. Опытом работы при таком ответственном моменте она поделилась с подписчиками в Instagram.
«Я до сих пор под впечатлением. Это было невероятно, интенсивно, эмоционально. Саша, ты ни на секундочку не переставала быть красивой. Мне хочется сказать каждой женщине, что мы все прекрасны, и как я для себя выяснила — во время родов особенно! Надеюсь, ты и звездочка чувствуете себя хорошо и быстро восстанавливаетесь!» — отметила в сторис Татьяна.
Женщина призналась, что раньше у нее было множество негативных стереотипов о родах, однако они не оправдались. Фотограф стала свидетелем рождения новой жизни и проявления необыкновенной силы и красоты женщины.
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🪐 Полёт в космос 🚀 🇺🇸➕🇷🇺 Amazing shots by @lovestylefilms #homebirth #isthebest
Саша Зверева сейчас живет в Калифорнии с мужем Дэном Уолбраном и воспитывает дочь Василису и сыновей Макара и Льва. Новорожденный ребенок стал четвертым в семье артистки.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистка «Демо» раскрыла уникальный способ облегчить роды.
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