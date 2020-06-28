«Съездили, называется»: Собчак выложила в сеть фото избитого в монастыре режиссера
По словам телеведущей, монахи сломали члену съемочной бригады кисть руки.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала фото избитого режиссера Сергея Ерженкова. На снимке мужчина в защитной маске позирует на фоне окна регистратуры с загипсованной левой рукой.
Телеведущая в посте отметила, что монахи сломали члену ее съемочной бригады кисть руки.
«На фото режиссер Сергей Ерженков, член съемочной группы, монахи сломали ему кисть. Съездили в монастырь, называется», — комментирует Ксения Собчак.
Некоторые подписчики телеведущей в комментариях отметили, что она сама могла спровоцировать конфликт, а режиссер пострадал якобы по ее вине.
На съемочную группу Ксении Собчак напали около 30 человек, пока она снимала историю бывшего послушника в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Результатом происшествия стал разбитый телефон, украденная дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Ксения Собчак и пострадавший режиссер Сергей Ерженков уже подали заявления в МО МВД Верхнепышминский.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак намерена подать в суд после нападения на съемочную группу в монастыре.
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