«Съездили, называется»: Собчак выложила в сеть фото избитого в монастыре режиссера

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Василий Заика
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По словам телеведущей, монахи сломали члену съемочной бригады кисть руки.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала фото избитого режиссера Сергея Ерженкова. На снимке мужчина в защитной маске позирует на фоне окна регистратуры с загипсованной левой рукой.

Телеведущая в посте отметила, что монахи сломали члену ее съемочной бригады кисть руки.

«На фото режиссер Сергей Ерженков, член съемочной группы, монахи сломали ему кисть. Съездили в монастырь, называется», — комментирует Ксения Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Некоторые подписчики телеведущей в комментариях отметили, что она сама могла спровоцировать конфликт, а режиссер пострадал якобы по ее вине.

На съемочную группу Ксении Собчак напали около 30 человек, пока она снимала историю бывшего послушника в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Результатом происшествия стал разбитый телефон, украденная дорогостоящая аппаратура и отснятый материал. Ксения Собчак и пострадавший режиссер Сергей Ерженков уже подали заявления в МО МВД Верхнепышминский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак намерена подать в суд после нападения на съемочную группу в монастыре.

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