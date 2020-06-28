«Очень худые ноги»: состояние Фадеева оценил врач-диетолог
Продюсер Максим Фадеев продолжает избавляться от лишнего веса. Он похудел уже на 100 килограммов.
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Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim; 5-tv.ru
Внешний вид Максима Фадеева оценила врач-диетолог Инна Кононенко. На днях продюсер и композитор похвастался, что сумел похудеть на 100 килограммов. В доказательство он выставил фото, где влез в одну штанину своих старых шорт.
«Всем мир! Это мои шорты… Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» — подписал фото Максим Фадеев.
Врач-диетолог считает, что такие резкие колебания в весе могут быть вредными для организма.
«Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что 100 килограммов за год — это много. Около 50-60 килограммов было бы более физиологичное похудение», — рассказала врач-диетолог Инна Кононенко.
По словам Кононенко из-за резкого похудения в желчном пузыре могут образоваться камни. Именно поэтому нужно регулярно делать УЗИ желчного пузыря и УЗИ брюшной полости, обязательно стоит принимать препараты, которые разжижают желчь и отслеживать биохимические показатели крови по желчеотделению.
«Он похудел очень сильно. Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы. Когда мы говорим о человеке с избыточной массой тела, у нас есть понятие саркопеническое ожирение. Когда человек может находится в одном весе, но при этом количество мышц будет становиться меньше, а жира больше», — сделала вывод Инна Кононенко.
Также диетолог прокомментировала совет для похудения от Максима Фадеева. Продюсер рассказал, что каждое утро он пьет стакан горячей воды.
«Когда мы пьем воду натощак, это помогает нам и для похудения, и для запуска работы нашего желудочно-кишечного тракта. Будет усиливаться желчеотделение, что для нас важно. Организм будет избавляться от шлаков и токсинов, которые у нас образовались за ночь», — рассказала Инна Кононенко.
Не исключено, что после столь резкого похудения, Фадееву придется убирать лишнюю кожу на животе. Такая процедура называется абдоминопластикой. Это будет зависеть от качества кожи и ее тонуса, заключила врач-диетолог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, проводил ли Максим Фадеев операцию по уменьшению желудка.
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