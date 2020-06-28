«Очень по-мужски»: Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе в Лас-Вегасе

|
Виктория Андреева
45

Звезда поделилась с поклонниками воспоминаниями о закрытой свадебной церемонии, организовал которую сам Потап.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @kamenskux

Звезда поп-сцены, R’n’B-певица Настя Каменских и продюсер Алексей Потапенко, известный более как Потап, официально узаконили отношения 23 мая 2019 года. Безусловно, шикарную свадьбу в Киеве селебрити и их поклонники запомнят навсегда. Но по признанию самой артистки, в ее сердце особое место занимает та самая, первая и скромная церемония бракосочетания, состоявшаяся ровно три года назад в Лас-Вегасе.

«Леша просто пришел и сказал: „У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию“. Это было для меня такой неожиданностью! И, признаюсь вам, воспоминания об „I do“ (Я согласна — Прим. ред) из наших уст, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать улыбку на лице и согревать сердце», — поделилась нахлынувшими воспоминаниями с подписчиками в Instagram звезда.

В числе прочего, Настя добавила, что безумно рада идее двойной свадьбы, поскольку каждая из них соответствовала ожиданиям того или иного партнера. Так, пышная киевская церемония притворила в жизнь самые смелые ожидания Каменских, а вот оригинальная и спонтанная «свадьба-сюрприз» была идеальной для Потапа.

«Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе… Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием!» — подытожила певица.

Instagram @kamenskux

Фолловеры артистки признались, что по-хорошему завидуют ей и ее звездному супругу. Ведь шанс организовать сразу две свадьбы выпадает не каждому. Тем более, когда инициатором романтичной и спонтанной церемонии выступает мужчина.

«Это очень круто и потрясно! Такие моменты бесценны!»

«Это, пожалуй, очень по-мужски! Хочу также!»

«Волшебство любви! Очень круто!»

«Какие вы прекрасные! Прямо светитесь рядом друг с другом! Счастья вам!» — откликались поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал нежное фото Насти Каменских в обнимку с Потапом.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
Ретроградный Меркурий: что запрещено делать на неделе с 29 июня по 5 июля

Последние новости

16:16
Ретроградный Меркурий: что запрещено делать на неделе с 29 июня по 5 июля
16:00
«Очень по-мужски»: Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе в Лас-Вегасе
15:47
Путин рассказал, почему никогда не окажется в одном самолете с премьером
15:30
«Рояля не хватает»: «Пухляш» надел пачку и сделал косплей на балерину Билана
15:18
«Красавица»: Лера Кудрявцева показала свою невестку
14:49
«Огоньян!» — Михаил Галустян выложил в сеть редкое фото жены

Сейчас читают

«Очень худые ноги»: состояние Фадеева оценил врач-диетолог
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок