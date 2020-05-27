«Голубки»: Настя Каменских умилила фанатов совместными снимками с Потапом

Певица Настя Каменских представила фанатам на радость совместные кадры со своим супругом Потапом. Артистка выложила в Instagram серию снимков, где позирует вместе с музыкантом на фоне деревянной стены в белом наряде.

Для фотосессии артистка примерила платье и пиджак, голову певицы украшает белоснежный кокошник. Образ Потапа в более спортивном стиле: исполнитель надел белые брюки, футболку и бомбер, а на ногах у него кроссовки в тон основному наряду.

На снимках пара светится от счастья. Каждое фото наполнено любовью друг к другу.

«Идеальная пара», — написала артистка.

Instagram @kamenskux

Подписчики умилились семейным фотографиям звездных супругов и отметили, что они отлично смотрятся вместе.

«Какие же вы красивые. Сколько нежности»;

«Классная парочка»;

«Голубки»;

«Обожаю Вас. Вы реально самая лучшая пара. Дай Бог вам вечной Любви!!!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Каменских ответила на слухи о разрыве с Потапом.