«Голубки»: Настя Каменских умилила фанатов совместными снимками с Потапом
Подписчики отметили, что пара отлично смотрится вместе.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Певица Настя Каменских представила фанатам на радость совместные кадры со своим супругом Потапом. Артистка выложила в Instagram серию снимков, где позирует вместе с музыкантом на фоне деревянной стены в белом наряде.
Для фотосессии артистка примерила платье и пиджак, голову певицы украшает белоснежный кокошник. Образ Потапа в более спортивном стиле: исполнитель надел белые брюки, футболку и бомбер, а на ногах у него кроссовки в тон основному наряду.
На снимках пара светится от счастья. Каждое фото наполнено любовью друг к другу.
«Идеальная пара», — написала артистка.
Подписчики умилились семейным фотографиям звездных супругов и отметили, что они отлично смотрятся вместе.
«Какие же вы красивые. Сколько нежности»;
«Классная парочка»;
«Голубки»;
«Обожаю Вас. Вы реально самая лучшая пара. Дай Бог вам вечной Любви!!!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Каменских ответила на слухи о разрыве с Потапом.
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