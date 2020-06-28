«Шерон Стоун отдыхает»: ведущая «Дома-2» поспешила в салон красоты после их открытия

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Светлана Александрова
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Пользователи соцсетей обсуждают произошедшие в Ольгой Орловой изменения.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова неожиданно преобразилась. Как только были сняты введенные из-за коронавируса ограничения на работу салонов красоты, звезда телестройки поспешила в любимое заведение, чтобы внести изменения в свой имидж. Результатами она похвасталась на своей странице в Instagram.

Как отмечает интернет-портал «Утро.ру», в последний раз Орлова решалась на кардинальные изменения внешности три года назад, когда отказалась от длинных локонов и коротко постриглась. Теперь Ольга стала платиновой блондинкой. И, как говорит на видео ее стилист, «Шерон Стоун отдыхает».

Instagram @olgaorlova1311

Подписчики телеведущей принялись активно обсуждать перемены в комментариях, однако мнения разделились.

«Вам все идет, но эта стрижка, вообще здорово!»

«Ну супер все получилось!»

«Шикарный цвет волос», — восхищаются одни.

«Цвет так себе, старый блонд»

«Вы стали бледная, как моль… Зачем», — считают другие.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, подписчики предупредили Ольгу Орлову, что сидеть на столе с ногами — плохая примета. Телеведущая забралась туда для удачного снимка с букетом пионов.

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