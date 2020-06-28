Сказки не будет: ТОП-5 причин, почему иностранцы не хотят жениться на россиянках

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Виктория Андреева
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Многим русским красавицам кажется, что замуж за иностранного принца выйти не так уж сложно. Однако по факту все оказалось с точностью да наоборот.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya, Andrey Arkusha, imagebroker/Giuseppe Graziano, Jan Haas

Русские женщины производят на иностранцев неизгладимое впечатление, однако серьезные отношения между влюбленными из разных стран скорее исключение, чем правило. Какова причина такого диссонанса? Ответить на довольно сложный вопрос попытался китайский журналист.

Так, по мнению представителя СМИ, первая, и пожалуй, главная причина невозможности подобных браков — различия в менталитете и культурных традициях. Причем дело даже не в том, как хорошо говорит женщина из России на иностранном языке и понимает ли при этом ее избранник. Более всего иностранцев беспокоит принципиально иной подход россиянок в браку и межличностным взаимоотношениям.

Другая причина, по мнению журналиста, — слишком непредсказуемый, а порой и очень резкий характер русских барышень.

«Они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела», — цитирует эксперта из КНР «Экономика сегодня».

Более того, по словам иностранца, русские дамы отпугивают зарубежных мужчин чрезмерной страстью к алкоголю, а также легкомысленным отношением к здоровью и внешнему виду после свадьбы. Например, российская женщина не сильно переживает за набранные в браке лишние килограммы, в то время как ее муж-иностранец якобы этого стесняется.

В заключение корреспондент посоветовал мужчинам несколько проще относиться к внешним данным барышень, выбирая спутницу жизни, прежде всего, по характеру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как понять, какой тип брака подходит именно вам.

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