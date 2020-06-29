«Чувствуешь себя младенцем»: Алена Кравец показала, как парится в бане

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Карина Бернтгольц
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Модель и певица призналась, что проводит настоящий мистический ритуал во время банных процедур.

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena

Известная российская певица, актриса и модель Алена Кравец раскрыла подписчикам в Instagram секреты своих банных процедур. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала фото из бани, на котором позирует в белоснежном бикини и готовится облить себя водой. Как призналась знаменитость в подписи к посту, она обожает париться и считает это занятий особым мистическим ритуалом для себя.

«Для меня это целый мистический ритуал, в который входят: травяные мои волшебные чаи, скрабы для тела, медовые обертывания. В завершение всего обязательно холодная купель или бассейн! После такого оздоравливающего ритуала чувствуешь себя просто божественно — младенцем, а кожа как шелк!» — поделилась бьюти-лайфхаком светская львица.

Instagram @kravetsalena

Подписчицы артистки взяли на заметку ее советы, а подписчики не могли отвести глаз от бесподобной фигуры Алены и посоветовали ей париться и вовсе без купальника.

«А можно вам спинку потереть?»

«Кто же в бикини парится?»

«Какая у Вас все-таки потрясающая фигура!»

«Глаз не оторвать!» — восторгались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Кравец раскрыла секрет своей стройности. 

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