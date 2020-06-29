В результате взрыва газа на Алтае есть погибший и пострадавший

Взрыв газового баллона произошел во время возгорания в частном доме в городе Камень-на-Оби на Алтайском крае. По предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб и еще один пострадал. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

«По предварительным данным, в Камне-на-Оби произошел пожар в частном доме, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. В время пожара произошел хлопок газового баллона. Погибла женщина — жительница дома, мужчина, по предварительной информации ее супруг, пострадал, госпитализирован», — цитирует ТАСС сообщение ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия дежурят экстренные службы. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвой взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве стал один человек.