В результате взрыва газа на Алтае есть погибший и пострадавший

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Карина Бернтгольц
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Хлопок произошел во время пожара в частном доме в городе Камень-на-Оби.

В результате взрыва газа на Алтае есть погибший и пострадавший

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Взрыв газового баллона произошел во время возгорания в частном доме в городе Камень-на-Оби на Алтайском крае. По предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб и еще один пострадал. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

«По предварительным данным, в Камне-на-Оби произошел пожар в частном доме, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. В время пожара произошел хлопок газового баллона. Погибла женщина — жительница дома, мужчина, по предварительной информации ее супруг, пострадал, госпитализирован», — цитирует ТАСС сообщение ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия дежурят экстренные службы. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвой взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве стал один человек.

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