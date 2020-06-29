В голосовании по поправкам в Конституции поучаствовали более 30 миллионов граждан

В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 30 миллионов человек. Больше половины из них — пришли на участки, 39% — голосовали на дому, еще 3% — реализовали свое право электронным способом.

Самая высокая явка отмечена в республике Тыва — почти 42% и в Тамбовской области — почти 32%. В Центризбиркоме внимательно следят за голосованием и оперативно реагируют на все заявления.

«Как мы обещали, максимально прозрачно работаем, даем всю информацию, нам нечего скрывать. Мы запустили свою, как у правоохранительных органов есть служба собственных расследований. мы запустили свою собственную службу мониторинга», — отметила глава ЦИК Элла Памфиилова.

Несколько участков в Москве и Петербурге посетили международные эксперты. Их впечатлила подготовка, проведение процесса голосования и предпринятые меры безопасности. Немецкие наблюдатели заявили, что непременно воспользуются российским опытом у себя в Германии во время выборов в Бундестаг.

Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой 1 июня утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не контактируют друг с другом, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования измеряют температуру, выдают защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводят дезинфекцию рук. Все члены ИК прошли тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также, чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституции РФ важно внедрить как можно скорее, при том, что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможность так называемого «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.