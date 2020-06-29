В голосовании по поправкам в Конституции поучаствовали более 30 миллионов граждан
Выразить свое отношение к готовящимся изменениям в основной закон страны можно с 25 июня по 1 июля.
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Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев, 5-tv.ru
В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 30 миллионов человек. Больше половины из них — пришли на участки, 39% — голосовали на дому, еще 3% — реализовали свое право электронным способом.
Самая высокая явка отмечена в республике Тыва — почти 42% и в Тамбовской области — почти 32%. В Центризбиркоме внимательно следят за голосованием и оперативно реагируют на все заявления.
«Как мы обещали, максимально прозрачно работаем, даем всю информацию, нам нечего скрывать. Мы запустили свою, как у правоохранительных органов есть служба собственных расследований. мы запустили свою собственную службу мониторинга», — отметила глава ЦИК Элла Памфиилова.
Несколько участков в Москве и Петербурге посетили международные эксперты. Их впечатлила подготовка, проведение процесса голосования и предпринятые меры безопасности. Немецкие наблюдатели заявили, что непременно воспользуются российским опытом у себя в Германии во время выборов в Бундестаг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможность так называемого «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
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