Можно даже по пути на пляж: Как проголосовать по поправкам в Конституцию?
Выразить свое мнение по поводу готовящихся изменений в основной закон страны можно с 25 июня по 1 июля.
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Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев, 5-tv.ru
Начиная с 25 июня, граждане делают свой выбор, принимая участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Россияне отмечают хорошую организацию процедуру. Отдать свой голос можно не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.
Кто-то приходит на участки даже сразу после церемонии бракосочетания, кто-то по пути на пляж. Подробнее о том, как голосует страна, смотрите в видеосюжете Алисы Паршаковой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможность так называемого «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
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